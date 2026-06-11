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Две квартиры загорелись в краснодарской многоэтажке после атаки ВСУ

В Краснодаре украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом.

В Краснодаре украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом. В результате удара загорелись две квартиры, повреждён фасад здания, выбиты стёкла. Два человека пострадали, сообщил региональный оперштаб в своем канале на платформе «Макс».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее уточнил, что в жилой дом попали обломки БПЛА. На месте работают оперативные службы.

Информация о других последствиях атаки уточняется. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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