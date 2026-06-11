Один человек погиб, четверо ранены при стрельбе в Красноярском крае

Ранее в столичном районе Гольяново полицейские оперативно задержали мужчину, открывшего огонь по молодым людям и ранившего подростка. Конфликт разгорелся в ночь на 2 июня на Амурской улице. Группа несовершеннолетних громко общалась возле подъезда. Их поведение не понравилось одному из жильцов.