Shot: Россиянку, попавшую в рабство к мексиканской мафии, удалось вернуть на родину

Таких рабов в этом месте было несколько. Россиянка пыталась обратиться в полицию, но там не приняли заявление и отказали в помощи. Как рассказал вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников, сейчас с девушкой все хорошо.