Shot: Россиянку, попавшую в рабство к мексиканской мафии, удалось вернуть на родину

Россиянку, попавшую в трудовое рабство к мексиканской мафии, удалось спасти и вернуть на родину, теперь ее ждет долгое восстановление после произошедшего. Об этом в четверг, 11 июня, рассказали в Telegram-канале Shot.
По словам родственников девушки, после того как она оказалась на улице без денег, вещей и документов, россиянка пыталась вернуться обратно в отель, где работала. Вместо помощи владелец обманул ее и продал мафии.
Он предложил экс-сотруднице пожить у его друга, однако она, придя по адресу, попала в полуразрушенное здание. Там неизвестные держали ее взаперти, заставляли работать, не кормили, не платили и постоянно издевались.
Таких рабов в этом месте было несколько. Россиянка пыталась обратиться в полицию, но там не приняли заявление и отказали в помощи. Как рассказал вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников, сейчас с девушкой все хорошо.
После огласки в СМИ к ней пришли на помощь и доставили в посольство, а позже — купили билет домой. Сейчас она проходит реабилитацию в России, уточнили в публикации.
Ранее из мошеннического кол-центра в Мьянме удалось освободить другую россиянку. Девушка спустя пару месяцев смогла связаться со специалистами из посольства с просьбой оказать помощь в ее освобождении.