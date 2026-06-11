В Воронеже в столкновении шести легковушек пострадали трое человек

Примерно в 16:10 «Крайслер», за рулем которого находился 35-летний водитель, ехал со стороны улицы Остужева в сторону улицы Богдана Хмельницкого. В какой-то момент он не выдержал необходимую безопасную дистанцию и впечатался в «Чанган» под управлением 47-летнего мужчины. В результате произошли еще четыре столкновения — «Чанган» срикошетил в «Ладу Приору», та — в «Фольксваген Поло», затем повреждение получила «Киа Рио», которая врезалась в еще одну «Ладу Приору».