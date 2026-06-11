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В Воронеже в столкновении шести легковушек пострадали трое человек

Масштабную аварию спровоцировал водитель «Крайслера».

Источник: Комсомольская правда

По предварительным данным, 10 июня у дома № 153 по Ленинскому проспекту в Воронеже случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Примерно в 16:10 «Крайслер», за рулем которого находился 35-летний водитель, ехал со стороны улицы Остужева в сторону улицы Богдана Хмельницкого. В какой-то момент он не выдержал необходимую безопасную дистанцию и впечатался в «Чанган» под управлением 47-летнего мужчины. В результате произошли еще четыре столкновения — «Чанган» срикошетил в «Ладу Приору», та — в «Фольксваген Поло», затем повреждение получила «Киа Рио», которая врезалась в еще одну «Ладу Приору».

В результате аварии пострадали трое человек — 27-летняя водитель «Фольксвагена», ее годовалый пассажир и 45-летняя пассажир «Киа». Их всех увезли в больницу.

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