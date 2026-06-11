В российском городе мужчина из охотничьего ружья расстрелял шумную компанию, есть погибший

В Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края 38-летний местный житель погиб после того, как мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по компании. Причиной конфликта стала громкая музыка. Ещё четверо человек получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницу.