Запорожская АЭС полностью обесточена

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потеряла внешнее энергоснабжение, она полностью обесточена. Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в пресс-службе станции.
После отключения внешнего электроснабжения энергоблоки станции были переведены на резервные дизель-генераторы. Системы отработали в штатном режиме, сбоев в функционировании оборудования и систем безопасности не зафиксировано.
— Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ «Ферросплавная-1», обеспечивавшая собственные нужды Запорожской АЭС, была отключена действием автоматики вчера вечером, — сообщает канал ЗАЭС в МАКС.
5 июня Запорожская АЭС оказалась полностью обесточена из-за отключения линии электроснабжения «Ферросплавная-1», тогда сотрудники задействовали резервные дизель-генераторы.
В тот же день ВСУ нарушили «режим тишины» на ЗАЭС: украинский беспилотник сбросил боеприпас на сотрудников группы разминирования Министерства обороны России в районе опоры № 20 линии электропередачи 750 кВ «Днепровская». В результате удара пострадали пять военнослужащих, им оказали медицинскую помощь.