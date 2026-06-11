Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запорожская АЭС полностью обесточена

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потеряла внешнее энергоснабжение, она полностью обесточена. Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в пресс-службе станции.

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потеряла внешнее энергоснабжение, она полностью обесточена. Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в пресс-службе станции.

После отключения внешнего электроснабжения энергоблоки станции были переведены на резервные дизель-генераторы. Системы отработали в штатном режиме, сбоев в функционировании оборудования и систем безопасности не зафиксировано.

— Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ «Ферросплавная-1», обеспечивавшая собственные нужды Запорожской АЭС, была отключена действием автоматики вчера вечером, — сообщает канал ЗАЭС в МАКС.

5 июня Запорожская АЭС оказалась полностью обесточена из-за отключения линии электроснабжения «Ферросплавная-1», тогда сотрудники задействовали резервные дизель-генераторы.

В тот же день ВСУ нарушили «режим тишины» на ЗАЭС: украинский беспилотник сбросил боеприпас на сотрудников группы разминирования Министерства обороны России в районе опоры № 20 линии электропередачи 750 кВ «Днепровская». В результате удара пострадали пять военнослужащих, им оказали медицинскую помощь.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше