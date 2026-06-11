Житель Красноярска расстрелял машину с людьми, один человек погиб и трое ранены

По информации ведомства, конфликт между жителем Красноярска, приехавшим в гости к матери в Иланско-Нижнеингашский округ, и компанией местных жителей произошел из-за громко звучавшей музыки. Ссора началась рядом с магазином, где остановился автомобиль с женщиной и тремя мужчинами 38−40 лет.