Житель Красноярска расстрелял машину с людьми, один человек погиб и трое ранены

Ночью 11 июня в поселке Канифольный Красноярского края раздались выстрелы. Один человек убит, еще трое ранены. Стрелявший задержан.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство нескольких человек, сообщили в региональном главке СК.
По информации ведомства, конфликт между жителем Красноярска, приехавшим в гости к матери в Иланско-Нижнеингашский округ, и компанией местных жителей произошел из-за громко звучавшей музыки. Ссора началась рядом с магазином, где остановился автомобиль с женщиной и тремя мужчинами 38−40 лет.
В ходе конфликта приехавший в поселок житель Красноярска несколько раз выстрелил в оппонентов из охотничьего ружья. Они попытались уехать на машине, но горожанин продолжал стрелять.
«Мужчина, получивший ранение в грудь, скончался на месте происшествия. Остальные получили ранения разных частей тела, пострадавшие госпитализированы», — уточнили в СК. Фигурант уголовного дела задержан, решается вопрос об аресте.