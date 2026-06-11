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На Московском проспекте водитель «Хендэ» наехал на 7-летнего мальчика

ДТП произошло у дома № 264 вечером 10 июня.

В Калининграде на Московском проспекте произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Калининградской области, 10 июня в районе 18:30 у дома № 264 водитель, управляя автомобилем «Хендэ», совершил наезд на 7-летнего пешехода.

«В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил телесные повреждения, — добавили в пресс-службе. — Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся необходимые процессуальные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего».

Судя по опубликованному фото, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

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