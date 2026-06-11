На Московском проспекте водитель «Хендэ» наехал на 7-летнего мальчика

В Калининграде на Московском проспекте произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Калининградской области, 10 июня в районе 18:30 у дома № 264 водитель, управляя автомобилем «Хендэ», совершил наезд на 7-летнего пешехода.
«В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил телесные повреждения, — добавили в пресс-службе. — Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся необходимые процессуальные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего».
Судя по опубликованному фото, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.
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