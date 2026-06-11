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Более 30 украинских БПЛА сбили за ночь в Севастополе, пострадала женщина

Более 30 украинских беспилотников сбили за ночь 11 июня в Севастополе, в результате атаки пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Более 30 украинских беспилотников сбили за ночь 11 июня в Севастополе, в результате атаки пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Помимо этого, также в результате налета дронов произошло пять пожаров: горели трава, лес, автомобиль, а также осколками БПЛА перебило газовую трубу.

— Спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала информацию о точечных повреждениях в восьми многоквартирных домах в Гагаринском районе и в двух на Корабельной стороне: люди сообщили о разбитых окнах и повреждении балконов. Также зафиксированы повреждения пяти частных домов в разных районах города, — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Всего за ночь 11 июня над российскими регионами силы ПВО сбили 330 беспилотников украинской армии.

В этот же день в Северском районе Краснодарского края обломки украинского беспилотника упали в поселке Афипском, в результате чего произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода.

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