Более 30 украинских БПЛА сбили за ночь в Севастополе, пострадала женщина

Более 30 украинских беспилотников сбили за ночь 11 июня в Севастополе, в результате атаки пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Помимо этого, также в результате налета дронов произошло пять пожаров: горели трава, лес, автомобиль, а также осколками БПЛА перебило газовую трубу.
— Спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала информацию о точечных повреждениях в восьми многоквартирных домах в Гагаринском районе и в двух на Корабельной стороне: люди сообщили о разбитых окнах и повреждении балконов. Также зафиксированы повреждения пяти частных домов в разных районах города, — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Всего за ночь 11 июня над российскими регионами силы ПВО сбили 330 беспилотников украинской армии.
В этот же день в Северском районе Краснодарского края обломки украинского беспилотника упали в поселке Афипском, в результате чего произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода.