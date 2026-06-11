Пожар в музее-панораме «Оборона Севастополя» полностью ликвидировали

В МЧС уточнили, что сигнал о возгорании музейного здания после атаки поступил в ночь на 10 июня. К месту ЧП сразу выехали расчеты МЧС России, Спасательной службы города и флота. Пожару присвоили четвертый, наивысший ранг сложности: работы шли в условиях высокой пожарной нагрузки, сложной планировки помещений и сильного задымления.
Из горящего здания спасатели вынесли несколько фрагментов полотна легендарной панорамы. Они серьезно пострадали от огня и высоких температур.
Губернатор города Михаил Развожаев 10 июня сообщил, что беспилотник ВСУ повредил здание панорамы «Оборона Севастополя», внутреннее убранство музея уничтожено огнем. В результате инцидента пострадавших и погибших нет.