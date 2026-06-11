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Пожар в музее-панораме «Оборона Севастополя» полностью ликвидировали

Пожарные полностью потушили огонь в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Полностью пожар площадью 600 квадратных метров ликвидировали в 08:00. На месте работали 83 человека и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 36 специалистов и 11 автомобилей», — говорится в сообщении ведомства в Max.

В МЧС уточнили, что сигнал о возгорании музейного здания после атаки поступил в ночь на 10 июня. К месту ЧП сразу выехали расчеты МЧС России, Спасательной службы города и флота. Пожару присвоили четвертый, наивысший ранг сложности: работы шли в условиях высокой пожарной нагрузки, сложной планировки помещений и сильного задымления.

Из горящего здания спасатели вынесли несколько фрагментов полотна легендарной панорамы. Они серьезно пострадали от огня и высоких температур.

Губернатор города Михаил Развожаев 10 июня сообщил, что беспилотник ВСУ повредил здание панорамы «Оборона Севастополя», внутреннее убранство музея уничтожено огнем. В результате инцидента пострадавших и погибших нет.

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