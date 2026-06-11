Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ ударили по трем мостам в Херсонской области

В ночь на 11 июня ВСУ ударили по трем мостам в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В ночь на 11 июня ВСУ ударили по трем мостам в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Враг атаковал мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки, — уточнил чиновник. — По предварительной информации, есть повреждения… Информация о движении и сроках восстановления будет дана дополнительно».

Средства ПВО сбили за ночь 45 БПЛА над регионом, добавил глава области.

Накануне под удар попал мост, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой. Владимир Сальдо заявил, что ВСУ «попытались нанести ракетный удар».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше