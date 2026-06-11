Появились кадры последствий атаки дронов ВСУ на Краснодар

В Сети появилось видео, на котором запечатлены последствия атаки беспилотников украинской армии на Краснодар. Его в четверг, 11 июня, опубликовали в пресс-службе оперативного штаба по региону.
На кадрах видно, что в результате произошедшего пострадал фасад многоквартирного дома, на некоторых этажах полностью выбиты стекла. Кроме того, взрыв вражеского дрона спровоцировал возгорание в двух квартирах.
В этот же день в Краснодарском крае потушили пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Инцидент произошел ночью: обломки дрона упали на территории поселка, в результате чего произошло возгорание. Части дрона также обнаружены по трем адресам частного сектора.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев, в свою очередь, сообщил, что при отражении атаки беспилотников в Краснодарском крае пострадали три человека. Также этой ночью атаке БПЛА подвергся Северский район.