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В Краснодаре загорелись две квартиры после атаки ВСУ

Возгорание началось в двух квартирах в Краснодаре после атаки беспилотников ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре произошел пожар в двух квартирах в результате атаки Вооруженных сил Украины при помощи беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперативного штаба.

«Кадры последствия атаки БПЛА в Краснодаре. Поврежден фасад многоквартирного дома, выбиты стекла, возгорание произошло в 2 квартирах», — отмечается в сообщении.

Ранее «КП-Краснодар» собрал подробности атаки ВСУ на Кубань 11 июня. Ночью Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали регион. Были зафиксированы повреждения нескольких частных домов.

Кроме того, в результате атаки ВСУ произошел пожар на Афипском НПЗ в Краснодарском крае. В МЧС отметили, что возгорание было потушено. К ликвидации ЧП привлекались 34 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России.

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