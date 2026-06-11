В Краснодаре загорелись две квартиры после атаки ВСУ

В Краснодаре произошел пожар в двух квартирах в результате атаки Вооруженных сил Украины при помощи беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперативного штаба.
«Кадры последствия атаки БПЛА в Краснодаре. Поврежден фасад многоквартирного дома, выбиты стекла, возгорание произошло в 2 квартирах», — отмечается в сообщении.
Ранее «КП-Краснодар» собрал подробности атаки ВСУ на Кубань 11 июня. Ночью Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали регион. Были зафиксированы повреждения нескольких частных домов.
Кроме того, в результате атаки ВСУ произошел пожар на Афипском НПЗ в Краснодарском крае. В МЧС отметили, что возгорание было потушено. К ликвидации ЧП привлекались 34 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России.