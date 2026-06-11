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В Краснодаре при атаке дрона ВСУ загорелись две квартиры

В Краснодаре зафиксировано возгорание в двух квартирах после атаки беспилотников. По предварительным данным, удар был нанесён с применением БПЛА. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«Повреждён фасад многоквартирного дома, выбиты стекла, возгорание произошло в 2 квартирах», — говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших и масштабах ущерба на данный момент не приводятся. Специалисты продолжают работу на месте. Обстановка в районе остаётся под контролем экстренных служб, проводится оценка последствий атаки.

Ранее сообщалось, что в Северском районе Краснодарского края продолжается отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. Обломки сбитых БПЛА упали в посёлке Афипском, что привело к возгоранию на территории нефтеперерабатывающего завода. Фрагменты дронов также обнаружены сразу по трём адресам в частном секторе.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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