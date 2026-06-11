Суд в Петербурге отправил под стражу криминального авторитета Алиева

В суде было установлено, что у задержанного нет российского гражданства, постоянной регистрации и официального места работы в РФ. Сам он возражал против ареста, утверждая, что не скрывался от властей. Суд не нашёл препятствий для его экстрадиции и постановил содержать его под стражей до 18 июля 2026 года, когда будет решаться вопрос о его передаче азербайджанской стороне.