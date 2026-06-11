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В Верхней Пышме водитель трижды пытался дать взятку и получил штраф 100 тысяч

В Верхней Пышме суд оштрафовал водителя на 100 тысяч за попытку дать взятку.

Источник: Комсомольская правда

В Верхней Пышме водитель трижды пытался дать взятку сотруднику автоинспекции, за что был оштрафован на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Инспектор ДПС остановил мужчину для проверки документов и обнаружил на стеклах тонировку. Сотрудник потребовал ее убрать, но водитель предложил «решить вопрос» деньгами. Автоинспектор дважды предупредил мужчину об уголовной ответственности, но тот не унимался.

— Третий раз мужчина попытался дать взятку уже в патрульной машине во время составления протокола. Он достал из кармана и положил тысячную купюру на панель между сиденьями. Инспектор сразу заметил это, потребовал, чтобы водитель покинул автомобиль, а затем заблокировал двери и вызвал наряд, — сообщили в пресс-службе суда.

Купюру изъяли, а на взяткодателя завели уголовное дело.

Водителя признали виновным в совершении преступления по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ «Покушение на мелкое взяточничество». По итогу мужчина получил наказание в 100 раз превышающее сумму взятки — штраф 100 тысяч рублей.