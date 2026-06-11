В Верхней Пышме водитель трижды пытался дать взятку и получил штраф 100 тысяч

— Третий раз мужчина попытался дать взятку уже в патрульной машине во время составления протокола. Он достал из кармана и положил тысячную купюру на панель между сиденьями. Инспектор сразу заметил это, потребовал, чтобы водитель покинул автомобиль, а затем заблокировал двери и вызвал наряд, — сообщили в пресс-службе суда.