Семье погибшего под поездом челябинца выплатили 400 тысяч компенсации

Челябинская транспортная прокуратура через суд взыскала компенсацию морального вреда родственникам мужчины, которого сбил поезд. Трагедия случилась на перегоне между станциями Межозёрная и Металлургическая Южно-Уральской железной дороги, сообщили в пресс-службе ведомства.
Погибшему был 41 год. Транспортный прокурор обратился с иском к владельцу источника повышенной опасности — компании «Российские железные дороги».
Советский районный суд Челябинска удовлетворил требования прокурора и постановил выплатить родственникам погибшего 400 тысяч рублей. Исполнение решения суда находится на контроле транспортной прокуратуры.