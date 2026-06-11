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Семье погибшего под поездом челябинца выплатили 400 тысяч компенсации

Погибшему был 41 год.

Челябинская транспортная прокуратура через суд взыскала компенсацию морального вреда родственникам мужчины, которого сбил поезд. Трагедия случилась на перегоне между станциями Межозёрная и Металлургическая Южно-Уральской железной дороги, сообщили в пресс-службе ведомства.

Погибшему был 41 год. Транспортный прокурор обратился с иском к владельцу источника повышенной опасности — компании «Российские железные дороги».

Советский районный суд Челябинска удовлетворил требования прокурора и постановил выплатить родственникам погибшего 400 тысяч рублей. Исполнение решения суда находится на контроле транспортной прокуратуры.