Семье погибшего под поездом челябинца выплатили 400 тысяч компенсации

Челябинская транспортная прокуратура через суд взыскала компенсацию морального вреда родственникам мужчины, которого сбил поезд. Трагедия случилась на перегоне между станциями Межозёрная и Металлургическая Южно-Уральской железной дороги, сообщили в пресс-службе ведомства.