В Челябинске на рынке нашли тонну опасного мяса

В Тракторозаводском районе Челябинска Россельхознадзор провёл рейд на рынке совместно с прокуратурой. У шести продавцов животноводческой продукции не оказалось обязательных ветеринарных сопроводительных документов. В их павильонах нашли говядину, баранину, рыбу, молочку и полуфабрикаты без маркировки, клейм, штампов и данных о производителе.