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В Челябинске на рынке нашли тонну опасного мяса

На мясо не было документов.

Источник: Пресс-служба Уральского управления Россельхознадзора

В Челябинске на рынке нашли тонну мяса без документов. Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В Тракторозаводском районе Челябинска Россельхознадзор провёл рейд на рынке совместно с прокуратурой. У шести продавцов животноводческой продукции не оказалось обязательных ветеринарных сопроводительных документов. В их павильонах нашли говядину, баранину, рыбу, молочку и полуфабрикаты без маркировки, клейм, штампов и данных о производителе.

Одна из точек не была зарегистрирована в системе «ВетИС», что полностью нарушило «родословную» продукции. Инспекторы также зафиксировали плохие санитарные условия и отсутствие правильного товарного соседства.

В отношении всех нарушителей возбуждены административные дела.