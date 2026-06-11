В Челябинске на рынке нашли тонну опасного мяса

В Челябинске на рынке нашли тонну мяса без документов. Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
В Тракторозаводском районе Челябинска Россельхознадзор провёл рейд на рынке совместно с прокуратурой. У шести продавцов животноводческой продукции не оказалось обязательных ветеринарных сопроводительных документов. В их павильонах нашли говядину, баранину, рыбу, молочку и полуфабрикаты без маркировки, клейм, штампов и данных о производителе.
Одна из точек не была зарегистрирована в системе «ВетИС», что полностью нарушило «родословную» продукции. Инспекторы также зафиксировали плохие санитарные условия и отсутствие правильного товарного соседства.
В отношении всех нарушителей возбуждены административные дела.