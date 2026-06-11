Следователи огласили результаты теста на трезвость водителя автобуса из Екатеринбурга

Сразу после аварии, произошедшей 10 июня на перекрёстке Малышева и 8 Марта в Екатеринбурге, водителя автобуса освидетельствовали. Результат оказался отрицательным — мужчина был трезв. При этом его прошлое небезупречно: как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, за 49-летним шофёром числятся шесть нарушений правил дорожного движения. Все они были совершены в Санкт-Петербурге, где мужчина работал до переезда в Екатеринбург в феврале.