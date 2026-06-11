Следователи огласили результаты теста на трезвость водителя автобуса из Екатеринбурга

Сразу после аварии, произошедшей 10 июня на перекрёстке Малышева и 8 Марта в Екатеринбурге, водителя автобуса освидетельствовали. Результат оказался отрицательным — мужчина был трезв. При этом его прошлое небезупречно: как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, за 49-летним шофёром числятся шесть нарушений правил дорожного движения. Все они были совершены в Санкт-Петербурге, где мужчина работал до переезда в Екатеринбург в феврале.
«Работал водителем с 6 марта на основании трудового договора с коммерческой автокомпанией. Сразу после ЧП он был освидетельствован. Исследование показало, что в момент ДТП был трезвым», — рассказал Горелых.
Помимо этого, в Следственном комитете «Ленте.ру» сообщили, что водитель является иностранным гражданином. В настоящее время проверяется законность его пребывания на территории России и трудоустройства.
Напомним, в результате наезда автобуса на пешеходов погибли четыре человека, ещё четверо пострадали. Водитель ранее объяснил случившееся тем, что перепутал педали газа и тормоза из-за внезапной головной боли. В региональном СК уточнили, что шофёр проехал на красный сигнал светофора за секунды до аварии. По словам очевидца, автобус буквально пронесся мимо, протаранил машину и потом влетел в людей. Уголовные дела возбуждены против него и руководства автопредприятия.