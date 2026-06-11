Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ ночью нанесли удары по четырём мостам в Херсонской области

Минувшей ночью Вооружённые силы Украины совершили серию атак по мостам в Херсонской области. О результатах вражеских налётов рассказал губернатор Владимир Сальдо.

Источник: Life.ru

Удары пришлись сразу на четыре объекта. Среди них — мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильная переправа на направлении Перекоп — Армянск, а также сооружение у населённого пункта Ставки. Предварительно, есть повреждения.

«Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций», — написал глава региона.

Ранее Life.ru сообщал, что в Краснодаре после атаки беспилотников произошло возгорание в двух квартирах. По сведениям регионального оперативного штаба, удар нанесли с применением БПЛА. В результате повреждён фасад многоэтажки, выбиты стёкла. Информация о пострадавших и масштабах нанесённого урона в данный момент не поступала.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше