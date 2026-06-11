Обычный чек на антифриз вывел полицию к человеку, изменившему язык хоррора

До Гейна массовый злодей часто приходил извне: грабитель, беглец, чужак, человек с дороги, бандит с оружием. После Гейна страх стал ближе к дому. Убийца мог быть не сильным, не эффектным, не демоническим. Он мог выглядеть жалко, говорить тихо, жить на ферме, покупать антифриз и казаться человеком, которого просто привыкли не замечать.