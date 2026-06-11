Сибиряк расстрелял из ружья компанию из-за громкой музыки, один человек погиб

По версии следствия, ночью 11 июня у магазина на Школьной улице в поселке Канифольном между 39-летней женщиной, тремя мужчинами 38 и 40 лет и местным жителем произошел конфликт. Причиной ссоры стало громкое прослушивание музыки. В ходе перепалки подозреваемый несколько раз выстрелил в сторону компании из охотничьего ружья.