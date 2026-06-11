Сибиряк расстрелял из ружья компанию из-за громкой музыки, один человек погиб

В Красноярском крае местный житель расстрелял из охотничьего ружья компанию из-за громкой музыки: в результате инцидента один человек погиб, еще четверо госпитализированы. Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
По версии следствия, ночью 11 июня у магазина на Школьной улице в поселке Канифольном между 39-летней женщиной, тремя мужчинами 38 и 40 лет и местным жителем произошел конфликт. Причиной ссоры стало громкое прослушивание музыки. В ходе перепалки подозреваемый несколько раз выстрелил в сторону компании из охотничьего ружья.
Пытаясь избежать нападения, люди уехали на автомобиле, однако, как утверждают следователи, мужчина продолжил стрелять по машине.
В настоящее время подозреваемый задержан. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его заключении под стражу на время расследования. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство четырех лиц).
— В результате одного из выстрелов 38-летний мужчина получил ранение в область грудной клетки, от которого скончался на месте происшествия. Остальные потерпевшие получили огнестрельные ранения различных частей тела и были госпитализированы, — говорится в заявлении ведомства в VK.
Ранее житель подмосковного села Растуново пытался убить знакомого. Мужчина выстрелил ему в спину из ружья. Потерпевший выжил, ему оказали медицинскую помощь. Силовики задержали подозреваемого. Он объяснил, что пошел на преступление из-за конфликта с мужчиной. Суд арестовал фигуранта.