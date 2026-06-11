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В Волгоградской области обнаружили восемь нелегалов в пассажирских поездах

Сотрудники Волгоградского ЛУ МВД России в ходе очередного рейда в пассажирских поездах транспортные полицейские совместно.

Сотрудники Волгоградского ЛУ МВД России в ходе очередного рейда в пассажирских поездах транспортные полицейские совместно с представителями УФСБ по Волгоградской области обнаружили восемь иностранцев, находившихся в России нелегально.

В отношении нарушителей были составлены административные протоколы по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ. Все задержанные подлежат выдворению за пределы страны.

Кроме того, 2 июня на станции Волжский был выявлен 31-летний иностранный гражданин, который подозревается в незаконном пересечении госграницы.

Постановление о возбуждении уголовного дела передано по подследственности.