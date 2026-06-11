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Прокуратура выяснит обстоятельства серьезного пожара в Ростове

Прокуратура начала проверку после ночного пожара улице Красных Зорь в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Обстоятельства серьезного пожара, случившегося в ночь на 11 июня на улице Красных Зорь в Ростове-на-Дону, выяснит прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

— Место происшествия посетил прокурор района Андрей Яковенко. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, также на контроле находится соблюдение прав жильцов домов, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Напомним, пожар случился прошедшей ночью на Красных Зорь, 69. По информации МЧС, вызов поступил в 22:13. Тогда сообщалось, что горят два частных дома и хозяйственная постройка. Огнем было охвачено 500 кв. метров. Эвакуировали десять человек.

В 23:27 ликвидировали открытое горение, все потушили в час ночи. Известно, что от РСЧС в ходе тушения задействовали 58 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС 37 человек и десять единиц техники.

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