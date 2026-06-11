В Московском регионе задержали готовившего убийство сотрудника МО РФ агента СБУ

«Федеральной службой безопасности РФ предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении военнослужащего одного из подразделений Министерства обороны РФ», — сообщили в ЦОС.
Как отметили в ФСБ, «в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий на территории Московского региона установлен и задержан гражданин иностранного государства 1990 года рождения, который по заданию украинских спецслужб должен был ликвидировать российского военнослужащего с использованием огнестрельного оружия».
Как сообщили в ЦОС, иностранец был заброшен в Россию в феврале этого года. Для осуществления теракта по указанию куратора он изъял из тайника пистолет ПМ с глушителем и 16 патронов и провел доразведку по адресам проживания и работы предполагаемой жертвы.
«В ходе опроса задержанный признался, что был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины на территории одного из государств Европейского союза, куда сбежал, скрываясь от уголовного преследования в своей стране», — сообщили в ФСБ.
За выполнение задания кураторы обещали ему оказать содействие в получении статуса беженца для законного пребывания на территории ЕС. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Предостережение ФСБ
В российской спецслужбе вновь напомнили о не снижающейся активности спецслужб Украины поиска в интернет-пространстве, соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий, и предупредили, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание.