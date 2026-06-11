В Московском регионе задержали готовившего убийство сотрудника МО РФ агента СБУ

Как сообщили в ЦОС, иностранец был заброшен в Россию в феврале этого года. Для осуществления теракта по указанию куратора он изъял из тайника пистолет ПМ с глушителем и 16 патронов и провел доразведку по адресам проживания и работы предполагаемой жертвы.