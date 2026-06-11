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В Афипском поселении Кубани введён режим ЧС после атаки дронов

В Афипском городском поселении Краснодарского края введён режим чрезвычайной ситуации. Решение принято после ночного налёта беспилотных летательных аппаратов, целью которого стал местный нефтеперерабатывающий завод.

Источник: Life.ru

Официальную информацию подтвердил руководитель Северского района Алексей Чеверев. После инцидента на промышленном объекте вспыхнул пожар, потребовавший оперативного реагирования экстренных служб.

Сейчас власти проводят оценку ущерба. Специальные комиссии обследуют жилые дома и другие постройки, владельцы которых обратились в Единую дежурную диспетчерскую службу и административные органы.

«После ночной атаки беспилотников проводится обследование домовладений и других объектов по обращениям, поступившим в ЕДДС и администрации поселений», — пояснил глава района.

Основное внимание уделяется помощи местным жителям. Пострадавшим гражданам оказывают содействие в расчистке придомовых территорий и уборке дворов от обломков.

Ситуация в населённом пункте остается под контролем местных властей. Режим ЧС позволяет властям оперативно привлекать ресурсы для ликвидации последствий налёта и поддержки населения.

Ранее сообщалось, что в Северском районе Краснодарского края отражали атаку беспилотных летательных аппаратов. Обломки БПЛА упали в посёлке Афипском, в результате чего произошло возгорание на территории НПЗ. Обломки также обнаружили по трём адресам частного сектора. В одном из домовладений загорелась хозпостройка, в другом взрывной волной выбило остекление. Кроме того, оказалась нарушена газовая магистраль.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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