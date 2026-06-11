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Сальдо: ВСУ нанесли удары по мостам в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке ВСУ на несколько мостов на территории региона минувшей ночью.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По словам главы, под обстрел попали переправы через Северо-Крымский канал. Также пострадали мосты на трассе Перекоп — Армянск и в районе села Ставки.

«Ночью враг атаковал мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населённого пункта Ставки», — написал Сальдо в Max.

Предварительные данные указывают на наличие повреждений. Сейчас специалисты обследуют конструкции. О сроках восстановления и возможности проезда транспорта губернатор пообещал сообщить дополнительно.

Ранее, в ночь на 10 июня, губернатор сообщал об ударе по мосту, соединяющему Геническ и Арабатскую стрелку. Движение там сейчас организовано в реверсивном режиме. 9 июня стало известно о повреждении моста в Чонгаре, который находится на административной границе с Крымом. Проезд по нему полностью перекрыли.

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