Сальдо: ВСУ нанесли удары по мостам в Херсонской области

Ранее, в ночь на 10 июня, губернатор сообщал об ударе по мосту, соединяющему Геническ и Арабатскую стрелку. Движение там сейчас организовано в реверсивном режиме. 9 июня стало известно о повреждении моста в Чонгаре, который находится на административной границе с Крымом. Проезд по нему полностью перекрыли.