Сальдо: ВСУ нанесли удары по мостам в Херсонской области

По словам главы, под обстрел попали переправы через Северо-Крымский канал. Также пострадали мосты на трассе Перекоп — Армянск и в районе села Ставки.
«Ночью враг атаковал мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населённого пункта Ставки», — написал Сальдо в Max.
Предварительные данные указывают на наличие повреждений. Сейчас специалисты обследуют конструкции. О сроках восстановления и возможности проезда транспорта губернатор пообещал сообщить дополнительно.
Ранее, в ночь на 10 июня, губернатор сообщал об ударе по мосту, соединяющему Геническ и Арабатскую стрелку. Движение там сейчас организовано в реверсивном режиме. 9 июня стало известно о повреждении моста в Чонгаре, который находится на административной границе с Крымом. Проезд по нему полностью перекрыли.