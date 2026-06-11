ФСБ задержала в Московском регионе агента СБУ, готовившего убийство сотрудника МО

ФСБ предотвратила убийство сотрудника Минобороны России — его планировал ликвидировать иностранец, завербованный СБУ. Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Мужчина приехал в Россию в феврале 2026 года. Для осуществления теракта по указанию куратора он изъял из тайника пистолет ПМ с глушителем и 16 патронов. После злоумышленник провел разведку по адресам проживания и работы предполагаемой жертвы.
— В ходе опроса задержанный признался, что был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины на территории одного из государств Европейского союза, куда сбежал, скрываясь от уголовного преследования в своей стране, — цитирует сообщение ТАСС.
За выполнение задания иностранному гражданину была положена награда — содействие в получении статуса беженца для законного пребывания на территории одной из стран союза.
Вечером 9 июня на столичной улице Введенского произошел взрыв в машине на парковке. На место прибыли силовики и скорая помощь. Прилегающую территорию оцепили. Позднее правоохранители нашли взрывчатку под автомобилем и обезвредили ее.