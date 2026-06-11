ФСБ задержала в Московском регионе агента СБУ, готовившего убийство сотрудника МО

Мужчина приехал в Россию в феврале 2026 года. Для осуществления теракта по указанию куратора он изъял из тайника пистолет ПМ с глушителем и 16 патронов. После злоумышленник провел разведку по адресам проживания и работы предполагаемой жертвы.