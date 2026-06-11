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Мотоциклист погиб в ДТП в Слонимском районе

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Смертельная авария произошла в Слонимском районе, об этом сообщили в пресс-службе УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Источник: Sputnik.by

ДТП произошло в ночь на четверг около 01:30.

По данным ведомства, 29-летний водитель на мотоцикле «Минск» двигался по автодороге М-11 «граница Литовской Республики-Лида-Слоним-Бытень» в направлении Слонима.

На 156-ом километре он неправильно выбрал скорость движения и не учел погодные условия. На закруглении дороги мотоцикл съехал на левую обочину и упал.

В результате водитель погиб на месте, а 24-летний пассажир доставлен в больницу.

По факту ДТП назначена проверка.

В ГАИ напомнили, что чем выше скорость, тем труднее управлять мотоциклом.

«При движении в потоке транспорта держитесь в один ряд в своей полосе», — подчеркнули в ведомстве.

Мотоцикл по-прежнему остается техникой, требующей не только теоретических знаний, но и концентрации при управлении, осознанности того, чем управляет водитель, и неукоснительного соблюдения ПДД.