Двухсотлетний Свято-Никольский храм загорелся в Ессентуках

200-летний Свято-Никольский храм загорелся в Ессентуках. Об этом в четверг, 11 июня, сообщил глава города Владимир Крутников на своей странице в VK.
В МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. На месте работают пожарные, уточняется в публикации. В городской прокуратуре заявили, что правоохранители проводят проверку по факту случившегося.
6 мая пожар произошел в церкви в военном городке поселка Петровское Ленинского округа Московской области. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.
Кроме того, мощнейший пожар уничтожил 150-летнее здание церкви Вонделкерк в центре Амстердама. Возгорание началось в ночь на 1 января, вскоре огонь охватил все здание.