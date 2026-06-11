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ФСБ сообщила о предотвращении покушения на сотрудника Минобороны России

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, готовившийся против сотрудника Минобороны России. В Московском регионе задержан завербованный СБУ иностранец. Об этом заявили в Центре общественных связей спецслужбы.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, готовившийся против сотрудника Минобороны России. В Московском регионе задержан завербованный СБУ иностранец. Об этом заявили в Центре общественных связей спецслужбы.

По версии ФСБ, иностранный гражданин 1990 года рождения «был заброшен в Россию в феврале 2026 года» и по заданию украинских спецслужб собирался «ликвидировать российского военнослужащего с использованием огнестрельного оружия». Пистолет Макарова с глушителем исполнителю теракта передали через тайник. Также при подготовке к преступлению он «осуществил доразведку по адресам проживания и работы объекта устремлений», добавили в ЦОС ФСБ.

Согласно пресс-релизу ведомства, после задержания мужчина признался в преступлении и заявил, что «был завербован на территории одного из государств Европейского союза, куда сбежал, скрываясь от уголовного преследования». За выполнение задания, как утверждается, исполнителю пообещали помочь получить статус беженца в ЕС.