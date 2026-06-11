ФСБ сообщила о предотвращении покушения на сотрудника Минобороны России

По версии ФСБ, иностранный гражданин 1990 года рождения «был заброшен в Россию в феврале 2026 года» и по заданию украинских спецслужб собирался «ликвидировать российского военнослужащего с использованием огнестрельного оружия». Пистолет Макарова с глушителем исполнителю теракта передали через тайник. Также при подготовке к преступлению он «осуществил доразведку по адресам проживания и работы объекта устремлений», добавили в ЦОС ФСБ.