Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Огонь охватил святыню: В Ессентуках горит старинная церковь, пережившая два века

В Ставропольском крае произошёл пожар в Свято-Никольском храме, которому около 200 лет. Возгорание охватило значительную площадь здания. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Источник: Life.ru

В Ставропольском крае вспыхнул пожар в 200-летнем Свято-Никольском храме. Видео © Telegram / Ессентуки LIFE Новости.

Инцидент произошёл в городе Ессентуки на Оборонной улице. По данным ГУ МЧС по региону, огонь распространился на площадь около 300 квадратных метров. К тушению привлечены экстренные службы, которые оперативно прибыли на место происшествия. Обстановка находится под контролем пожарных расчётов.

Мэр города Владимир Крутников сообщил, что пожару присвоен второй ранг сложности, что говорит о повышенной интенсивности возгорания. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Специалисты устанавливают причины возгорания.

Ранее в Иркутской области ночью произошёл пожар в частном доме, расположенном в посёлке Большой Луг. Огонь полностью охватил крышу строения. После тушения и разбора конструкций были обнаружены тела взрослого и ребёнка. Ещё один человек получил травмы различной степени тяжести.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше