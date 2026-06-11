В Ужуре сотрудница банка спасла пенсионерку от потери сбережений

В Ужуре сотрудники полиции поблагодарили руководителя отделения банка, которая предотвратила кражу полутора миллионов рублей у пожилой женщины. Об этом случае рассказали 11 июня в МВД по Красноярскому краю.
В дежурную часть позвонила глава финансовой организации и рассказала, что к банкомату подошла пожилая клиентка и попыталась снять крупную сумму. Та заметно волновалась, и представительница банка заподозрила, что пенсионеркой управляют телефонные мошенники. Она посоветовала женщине остановить операции и дождаться приезда полицейских.
Прибывшие стражи порядка выяснили, что накануне 86-летней женщине позвонил неизвестный и сказал, будто ее сбережения в банке пытаются украсть. Мошенник посоветовал снять все деньги и передать курьеру. Якобы, он отнесет наличные силовикам для безопасного хранения. Введенная в заблуждение пенсионерка пошла в банк, но при снятии денег на нее обратила внимание бдительная сотрудница.
Полицейские устроили засаду для пособника аферистов. Его задержали, когда он приехал домой к жертве и получил от нее муляж денег. Заведено уголовное дело о мошенничестве. Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.
Врио начальника полиции Ужура Евгений Юшков публично поблагодарил руководительницу банка Наталью Жукову за неравнодушие и внимательное отношение к пожилым людям.