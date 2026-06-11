В Ужуре сотрудница банка спасла пенсионерку от потери сбережений

Прибывшие стражи порядка выяснили, что накануне 86-летней женщине позвонил неизвестный и сказал, будто ее сбережения в банке пытаются украсть. Мошенник посоветовал снять все деньги и передать курьеру. Якобы, он отнесет наличные силовикам для безопасного хранения. Введенная в заблуждение пенсионерка пошла в банк, но при снятии денег на нее обратила внимание бдительная сотрудница.