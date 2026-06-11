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В Воронеже «Фольксваген» завалил трактор на бок

Из-за этого повреждения получили еще две иномарки.

Источник: Комсомольская правда

По предварительным данным, 10 июня у дома № 150 по Московскому проспекту в Воронеже случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Примерно в 9:48 «Фольксваген Поло», за рулем которого находился 22-летний водитель, ехал со стороны улицы Ломоносова в сторону выезда из города.

При перестроении автомобилист не убедился в безопасности маневра и столкнулся с ехавшим в попутном направлении трактором «Беларус», который при опрокидывании врезался в «БМВ 740» и «Тойоту Ярис».

В результате аварии 59-летнего водителя трактора с телесными повреждениями увезли на «скорой».

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