Водитель мотоцикла пострадал из-за ДТП в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Информацию об инциденте распространила пресс‑служба регионального УГИБДД.
Авария случилась 10 июня примерно в 15:55 возле дома № 15 на улице Студенческой. За рулём автомобиля Volkswagen Taos находилась 58‑летняя женщина: при выполнении левого поворота она не предоставила преимущество мотоциклу Victory. Двухколёсным транспортным средством управлял 45‑летний мужчина.
В результате столкновения водитель мотоцикла получил травмы — для оказания медицинской помощи его госпитализировали в больницу имени Семашко.
Ранее нижегородец пострадал из-за ДТП с врезавшейся в шаурмичную иномаркой.