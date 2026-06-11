Водитель мотоцикла пострадал из-за ДТП в Нижнем Новгороде

Авария случилась 10 июня примерно в 15:55 возле дома № 15 на улице Студенческой. За рулём автомобиля Volkswagen Taos находилась 58‑летняя женщина: при выполнении левого поворота она не предоставила преимущество мотоциклу Victory. Двухколёсным транспортным средством управлял 45‑летний мужчина.