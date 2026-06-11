Суд рассмотрит дело троих мужчин, сломавших скульптуру в подмосковном Ступине

Ступинский городской суд рассмотрит дело двух жителей Каширы и москвича, которые сломали скульптуру «Собирательница винограда» во время игры в «Царя горы». Сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
— Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел в октябре 2025-го. Молодые люди напились и начали играть в «Царя горы», пытаясь удержаться на скульптуре. В какой-то момент она не выдержала и упала, расколовшись на части. Злоумышленники скрылись, но их задержали. Молодых людей отпустили под подписку о невыезде. Статую впоследствии починили и установили на место.
В марте этого года двое мужчин сломали инсталляцию в виде названия университета «Синергия» в парке «Солнце Москвы». Одного из них удалось задержать. Полиция возбудила уголовное дело.