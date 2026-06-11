Суд рассмотрит дело троих мужчин, сломавших скульптуру в подмосковном Ступине

Инцидент произошел в октябре 2025-го. Молодые люди напились и начали играть в «Царя горы», пытаясь удержаться на скульптуре. В какой-то момент она не выдержала и упала, расколовшись на части. Злоумышленники скрылись, но их задержали. Молодых людей отпустили под подписку о невыезде. Статую впоследствии починили и установили на место.