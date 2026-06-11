В Ростове 70-летняя женщина на иномарке врезалась в дерево и светофор

В среду, 10 июня, в Ростове произошла серьезная авария, в которой пострадала 70-летняя женщина за рулем иномарки. О ДТП рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.
— Авария случилась в 17:30 на проспекте Королева, в районе дома 10а. 70-летняя женщина за рулем «Нисан Ноут», по предварительным данным, не справилась с управлением. Автомобиль наехал на дерево, светофор и ограждение, — рассказали в Госавтоинспекции.
Водитель пострадала и была доставлена в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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