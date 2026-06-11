Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове 70-летняя женщина на иномарке врезалась в дерево и светофор

70-летняя водитель попала в серьезную аварию на Северном в Ростове и была госпитализирована.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 10 июня, в Ростове произошла серьезная авария, в которой пострадала 70-летняя женщина за рулем иномарки. О ДТП рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.

— Авария случилась в 17:30 на проспекте Королева, в районе дома 10а. 70-летняя женщина за рулем «Нисан Ноут», по предварительным данным, не справилась с управлением. Автомобиль наехал на дерево, светофор и ограждение, — рассказали в Госавтоинспекции.

Водитель пострадала и была доставлена в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.