В Ростове 70-летняя женщина на иномарке врезалась в дерево и светофор

— Авария случилась в 17:30 на проспекте Королева, в районе дома 10а. 70-летняя женщина за рулем «Нисан Ноут», по предварительным данным, не справилась с управлением. Автомобиль наехал на дерево, светофор и ограждение, — рассказали в Госавтоинспекции.