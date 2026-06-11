Синоптики спрогнозировали рекордную жару в Москве 11 июня

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары и риска пожара, по области действует предупреждение о грозе. В середине мая гроза в Москве побила суточный рекорд осадков 122-летней давности: за день в городе выпало 34 мм осадков, или 55% месячной нормы. Гидрометцентр прогнозировал аномально жаркое лето во многих российских регионах.