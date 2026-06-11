Российские силы ПВО над Севастополем сбили 33 дрона ВСУ, есть пострадавшие

«Спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала информацию о точечных повреждениях в восьми многоквартирных домах в Гагаринском районе и в двух на Корабельной стороне: люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов», — резюмировал глава региона.