СК рассказал подробности о водителе автобуса, насмерть сбившем четырех человек в Екатеринбурге

Как писал сайт KP.RU, водитель был трезв, но ранее имел шесть нарушений ПДД в Санкт-Петербурге. На него завели дело по статье 264 УК РФ, ему грозит до семи лет тюрьмы. Директор транспортной компании также обвинен по статье 238 УК РФ, ему грозит до 10 лет. Следствие требует их ареста.