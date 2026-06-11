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В Афипском поселении на Кубани введен режим ЧС после атаки БПЛА

Режим ЧС введен в Афипском городском поселении в Краснодарском крае. Там после налета БПЛА горел нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил глава Северского района Алексей Чеверев.

Режим ЧС введен в Афипском городском поселении в Краснодарском крае. Там после налета БПЛА горел нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил глава Северского района Алексей Чеверев.

Пресс-служба оперштаба региона уточнила, что обломки БПЛА упали на территории четырех домовладений в поселении. В двух домах выбило окна и двери, на одном из участков сгорел сарай. Обломки дронов упали на семь участков в СНТ «Нефтяник». На трех из них были повреждены двери, кровля, навесы и окна.

По словам господина Чеверева, специалисты осматривают домовладения и другие объекты по обращениям, поступившим в Единую дежурно-диспетчерскую службу и администрацию поселения. Пострадавшим помогают убирать дворы и прилегающие территории.

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