12 пожаров потушили за сутки в Ростовской области

За сутки 10 июня 2026 года в Ростовской области произошли техногенные пожары и ДТП. Статистику происшествий опубликовала пресс-служба управления МЧС.
За указанный период потушили 12 техногенных пожаров. Кроме того, спасатели выезжали на места пяти дорожных аварий, спасли семь человек. Случилось два смертельных происшествия на воде.
Всего от МЧС за сутки задействовали 256 человек и 64 единицы техники.
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