Режим ЧС введен в Афипском поселении на Кубани после атаки БПЛА

«После ночной атаки беспилотников проводится обследование домовладений и других объектов по обращениям, поступившим в ЕДДС и администрации поселений. В Афипском городском поселении введен режим ЧС. Пострадавшим оказывается помощь в уборке дворов и прилегающих территорий», — говорится в сообщении главы района в «Максе».
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