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Режим ЧС введен в Афипском поселении на Кубани после атаки БПЛА

В Афипском городском поселении Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава Северского района Алексей Чеверев. Решение принято после атаки беспилотных летательных аппаратов, в результате которой произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе.

Источник: РИА "Новости"

«После ночной атаки беспилотников проводится обследование домовладений и других объектов по обращениям, поступившим в ЕДДС и администрации поселений. В Афипском городском поселении введен режим ЧС. Пострадавшим оказывается помощь в уборке дворов и прилегающих территорий», — говорится в сообщении главы района в «Максе».

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