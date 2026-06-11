Женщина, убившая сожителя на Ялтинской улице в Москве, предстанет перед судом

Суд рассмотрит дело 55-летней женщины, которая убила своего сожителя в квартире дома на Ялтинской улице в Москве. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета России.
— Завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
По данным СК, женщина зарезала мужчину ночью 2 октября прошлого года. Она ударила его ножом в сердце. Мужчина умер до приезда скорой помощи. Злоумышленница скрылась, оставив тело в квартире. Впоследствии было возбуждено уголовное дело. После задержания женщина призналась, что убила сожителя из личной неприязни. Ей предъявили обвинение и отправили в СИЗО.
24 мая пенсионерка зарезала мужа в квартире на Кронштадтском бульваре в Москве. Женщину задержали и возбудили уголовное дело. По данным СК, она семь раз ударила мужчину ножом. Пенсионерку заключили под стражу.