Женщина, убившая сожителя на Ялтинской улице в Москве, предстанет перед судом

По данным СК, женщина зарезала мужчину ночью 2 октября прошлого года. Она ударила его ножом в сердце. Мужчина умер до приезда скорой помощи. Злоумышленница скрылась, оставив тело в квартире. Впоследствии было возбуждено уголовное дело. После задержания женщина призналась, что убила сожителя из личной неприязни. Ей предъявили обвинение и отправили в СИЗО.