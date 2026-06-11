Число пострадавших при наезде автобуса на пешеходов в Екатеринбурге выросло

Погибли четыре человека: две женщины, мужчина и ребёнок 8−10 лет, личность которого пока не установлена. В салоне автобуса находились 11 пассажиров, никто из них не пострадал. Водителю автобуса 48 лет, на момент аварии он был трезв. Известно, что он иностранец. По факту ДТП возбуждено два уголовных дела. Сам водитель объяснил, что перепутал педали газа и тормоза. Следователи выдвинули свою версию случившегося.