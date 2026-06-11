Число пострадавших при наезде автобуса на пешеходов в Екатеринбурге выросло

В результате смертельного ДТП в центре Екатеринбурга, произошедшего вечером 10 июня, пострадали пять человек. Ранее сообщалось о четырех раненых. Об этом уточнил пресс-секретарь главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«У пяти раненых, доставленных в горбольницы, предварительные диагнозы — переломы, ушибы и гематомы. Двое после оказания помощи были отпущены домой», — сказал Горелых.
Накануне пассажирский автобус маршрута «Авангард — 17-я Мехколонна» на перекрёстке улиц 8 Марта и Малышева врезался в легковой автомобиль Lifan, после чего вылетел на тротуар, где люди ждали зелёный сигнал светофора. Вызов на станцию скорой поступил в 21:06, первая бригада прибыла через шесть минут.
Погибли четыре человека: две женщины, мужчина и ребёнок 8−10 лет, личность которого пока не установлена. В салоне автобуса находились 11 пассажиров, никто из них не пострадал. Водителю автобуса 48 лет, на момент аварии он был трезв. Известно, что он иностранец. По факту ДТП возбуждено два уголовных дела. Сам водитель объяснил, что перепутал педали газа и тормоза. Следователи выдвинули свою версию случившегося.