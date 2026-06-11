Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области житель пострадал при атаке дрона ВСУ на предприятие

БЕЛГОРОД, 11 июн — РИА Новости. Один мирный житель пострадал в результате атаки FPV-дрона ВСУ на предприятие в селе Илек-Кошары Ракитянского округа, сообщили в оперштабе Белгородской области.

Источник: © РИА Новости

«В селе Илек-Кошары Ракитянского округа FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия. В Ракитянскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, получивший слепые осколочные ранения предплечья и бедра. После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу № 2 города Белгорода», — говорится в сообщении канала оперштаба на платформе «Макс».

Также, по данным ведомства, в Шебекино при атаке дрона поврежден инфраструктурный объект. В Грайворонском округе от удара дрона пострадал автомобиль в Грайвороне, в селе Дунайка загорелась комната в частном доме, а в селе Глотово пробита кровля хозпостройки. В Краснояружском округе в поселке Степное от удара FPV-дрона пробита кровля гаража, добавили в оперштабе.