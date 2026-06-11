В Белгородской области житель пострадал при атаке дрона ВСУ на предприятие

«В селе Илек-Кошары Ракитянского округа FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия. В Ракитянскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, получивший слепые осколочные ранения предплечья и бедра. После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу № 2 города Белгорода», — говорится в сообщении канала оперштаба на платформе «Макс».
Также, по данным ведомства, в Шебекино при атаке дрона поврежден инфраструктурный объект. В Грайворонском округе от удара дрона пострадал автомобиль в Грайвороне, в селе Дунайка загорелась комната в частном доме, а в селе Глотово пробита кровля хозпостройки. В Краснояружском округе в поселке Степное от удара FPV-дрона пробита кровля гаража, добавили в оперштабе.