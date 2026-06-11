В Белгородской области житель пострадал при атаке дрона ВСУ на предприятие

Также, по данным ведомства, в Шебекино при атаке дрона поврежден инфраструктурный объект. В Грайворонском округе от удара дрона пострадал автомобиль в Грайвороне, в селе Дунайка загорелась комната в частном доме, а в селе Глотово пробита кровля хозпостройки. В Краснояружском округе в поселке Степное от удара FPV-дрона пробита кровля гаража, добавили в оперштабе.