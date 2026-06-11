Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Развожаев: в Севастополе произошло пять пожаров из-за падений обломков БПЛА

Власти Севастополя сообщили о последствиях атаки дронов ВСУ на город ночью 11 июня.

Источник: Комсомольская правда

Из-за падения обломков украинских беспилотников ночью 11 июня в Севастополе произошло пять пожаров. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Горела трава в районе Ялтинского кольца и Сапунгорской; горел лес в районе одного из СНТ на Сапун-горе, также было возгорание в районе Рыбацкого причала, там осколками перебило газовую трубу, и горел автомобиль в Гагаринском районе», — отметил глава города.

Ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе ПВО сбила более 20 БПЛА при атаке ВСУ. По предварительной информации главы региона, жертв в ходе инцидента нет.

По данным губернатора Севастополя, на момент 23:40 по мск над Крымом и городом были сбиты 10 украинских беспилотников.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о безуспешной попытке атаковать столицу. По данным градоначальника, на подлете к Москве силами ПВО были успешно ликвидированы три беспилотника.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше