В Екатеринбурге в храме «Большой Златоуст» провели богослужения о жертвах ДТП

В Екатеринбурге в храме «Большой Златоуст» прошли заупокойные богослужения о жертвах ДТП. Именно у этого храма вечером 10 июня произошла смертельная авария, которая унесла жизни четырех человек, в том числе ребенка.
Водитель автобуса № 81 перепутал газ с тормозом и влетел в толпу пешеходов. Помимо погибших пострадали пять человек. В салоне автобуса никто из пассажиров не травмирован.
— Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. В храме Большой Златоуст будем сугубо поминать ушедших, и молиться о выздоровлении пострадавших, — поделился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
11 июня в 15:00 в храме также пройдет панихида по погибшим в аварии.
Напомним, что водителя автобуса и директора транспортной компании задержали и допросили. Первому грозит до 7 лет лишения свободы, второму — до 10 лет лишения свободы.