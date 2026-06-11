Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге в храме «Большой Златоуст» провели богослужения о жертвах ДТП

В храме «Большой Златоуст» прошли заупокойные богослужения о жертвах ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге в храме «Большой Златоуст» прошли заупокойные богослужения о жертвах ДТП. Именно у этого храма вечером 10 июня произошла смертельная авария, которая унесла жизни четырех человек, в том числе ребенка.

Водитель автобуса № 81 перепутал газ с тормозом и влетел в толпу пешеходов. Помимо погибших пострадали пять человек. В салоне автобуса никто из пассажиров не травмирован.

— Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. В храме Большой Златоуст будем сугубо поминать ушедших, и молиться о выздоровлении пострадавших, — поделился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

11 июня в 15:00 в храме также пройдет панихида по погибшим в аварии.

Напомним, что водителя автобуса и директора транспортной компании задержали и допросили. Первому грозит до 7 лет лишения свободы, второму — до 10 лет лишения свободы.