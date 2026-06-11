Протаранивший толпу в Екатеринбурге водитель автобуса ехал на красный

Накануне в Ленинском районе Екатеринбурга пассажирский автобус выехал на пешеходную зону и протаранил людей. В результате аварии погибли четыре человека, включая ребёнка, пострадали не менее десяти. Сам водитель заявил, что мог перепутать педали из-за резкого ухудшения самочувствия во время движения. СК опубликовал видео допроса мужчины.