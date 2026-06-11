Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин потребовал доклад о горящей свалке в Калачинске

Жители города два месяца дышат дымом и обращаются за медпомощью.

Источник: МЧС РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения экологического законодательства в Омской области, об этом сообщили в следственном комитете РФ.

Поводом стало обращение жителей Калачинска, опубликованное в СМИ. Люди жалуются, что уже два месяца горит местный мусорный полигон. Из-за дыма горожане обращаются за медицинской помощью, но проблема до сих пор не решена.

Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Владимиру Батищеву представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Ситуация остаётся на контроле центрального аппарата ведомства.

Ранее мы рассказывали, что жители Калачинска обратились к прокурору и в СК из-за горящей свалки.

СК