Бастрыкин потребовал доклад о горящей свалке в Калачинске

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения экологического законодательства в Омской области, об этом сообщили в следственном комитете РФ.
Поводом стало обращение жителей Калачинска, опубликованное в СМИ. Люди жалуются, что уже два месяца горит местный мусорный полигон. Из-за дыма горожане обращаются за медицинской помощью, но проблема до сих пор не решена.
Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Владимиру Батищеву представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Ситуация остаётся на контроле центрального аппарата ведомства.
Ранее мы рассказывали, что жители Калачинска обратились к прокурору и в СК из-за горящей свалки.